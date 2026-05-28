Думал, знаю все о свинине, пока не попробовал этот рецепт — невероятный рулет к празднику или на перекус

Долго искал идеальный способ запечь свинину, чтобы она оставалась сочной. Этот рулет с начинкой стал моим коронным блюдом.

Ингредиенты

Свинина (шея или лопатка) — 1 кг, чернослив — 100 г, грецкие орехи — 50 г, чеснок — 3 зубчика, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0.5 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу свинину пластом, чтобы получился ровный прямоугольник толщиной 1,5 см. Отбиваю слегка, солю, перчу, натираю чесноком. Для начинки смешиваю мелко нарезанный чернослив и орехи. Выкладываю начинку на мясо, плотно скручиваю рулет и перевязываю ниткой.

Обжариваю рулет со всех сторон на сковороде до золотистой корочки. Затем перекладываю в форму, наливаю стакан воды и отправляю в духовку на 180 градусов на 1 час. Достаю, даю отдохнуть 10 минут, нарезаю и подаю с любым гарниром.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Признаюсь, впервые я готовил рулет просто для ужина, а в итоге друзья, зашедшие на огонек, уничтожили его за пять минут. Меня удивило, как сочно остается мясо даже на второй день: я специально оставил пару кусков на завтрак.

Текстура нежная, а вкус настолько насыщенный, что не хочется ничего добавлять. Мой совет: нарезайте рулет перед подачей толстыми ломтями, чтобы начинка не высыпалась.