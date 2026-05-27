27 мая 2026 в 14:10

Лепёшка на весь противень: теперь брокколи и морковь уходит на ура — режу на квадраты и подаю с чесночным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Раньше брокколи дома постоянно оставалась лежать в холодильнике, пока не начала готовить такую овощную лепёшку. Всё измельчаю почти в крошку, смешиваю с яйцами и сыром — и в духовку на целый противень. Потом просто режу на квадраты, как пирог, и подаю с холодным соусом. Исчезает быстрее пиццы.

За счёт сыра и яиц лепёшка получается не сухой, а мягкой и слегка тянущейся внутри. Морковь добавляет сладость и красивый цвет, а брокколи вообще почти никто не узнаёт. Особенно вкусно есть горячей — с лёгким чесночным соусом на йогурте.

Для приготовления понадобится: брокколи — 130 г, морковь — 70 г, яйца — 3 шт., лёгкий сыр — 130 г. Для соуса: греческий йогурт — 3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, укроп — немного, лимонный сок — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Брокколи мелко порубите ножом или измельчите в блендере. Морковь натрите на мелкой тёрке, сыр — на крупной.

Смешайте брокколи, морковь, яйца и сыр до однородной массы. Переложите смесь на противень, застеленный пергаментом, и распределите тонким ровным слоем.

Запекайте при 180 °C примерно 20-30 минут — края должны слегка подрумяниться.

Для соуса смешайте йогурт, чеснок, укроп, лимонный сок и специи. Готовую лепёшку нарежьте квадратами и подавайте с холодным соусом.

Личный опыт

Автор Шмырева Ольга приготовила такую лепешку. Она вкусная и горячей, и холодной, а с соусом напоминает что-то среднее между овощной запеканкой и сырными закусками из кафе.

Проверено редакцией
