Делаю такой зелёный соус с сыром и брокколи — его съедают без остатка: подходит к гарнирам, мясу и даже просто к хлебу

Брокколи делает соус ярким, нежным и очень сливочным по вкусу, а сыр добавляет ту самую тягучесть, от которой невозможно оторваться. И главное — никаких красителей и сложных ингредиентов.

Особенно хорошо подавать его к макаронам или рису. Но, если честно, вкусно и просто макать в него свежий хлеб — настолько он получается вкусным и ароматным. А ещё это отличный способ «спрятать» брокколи даже для тех, кто обычно её не любит.

Ингредиенты

Брокколи — 150 г, чеснок — 2–3 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., мука — 1 ст. л., молоко — 350 мл, сыр гауда — 100 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Брокколи слегка отвариваю или бланширую несколько минут, чтобы она стала мягче, но сохранила яркий зелёный цвет. Затем измельчаю её в блендере почти в пюре. Сыр натираю на тёрке.

На сковороде разогреваю масло и быстро прогреваю измельчённый чеснок — важно не пережарить его, чтобы не появилась горечь.

Добавляю брокколи и тушу несколько минут. Затем всыпаю муку, быстро перемешиваю и тонкой струйкой вливаю молоко, постоянно помешивая.

Когда соус начинает густеть, добавляю тёртый сыр и жду, пока он полностью расплавится. В конце солю и перчу по вкусу.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева готовила этот соус, показалось, что 2-3 зубчика чеснока много и лучше использовать сливки, а не молоко.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
