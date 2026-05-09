09 мая 2026 в 10:15

Мясо по-французски знают все, а баклажаны по-провансальски — немногие: готовим обалденное блюдо из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Про это блюдо знают почему-то намного меньше, чем про мясо по-французски, хотя выглядит и ощущается оно не менее «богато». Баклажаны по-провансальски готовятся лодочками с сочной мясной начинкой, помидорами, чесноком и ароматными травами.

Во время запекания баклажаны становятся мягкими и нежными, а сверху появляется аппетитная румяная корочка.

Главный плюс — все делается из простых продуктов без сложной возни. Но вкус получается очень насыщенным.

Ингредиенты: баклажаны — 6 небольших шт., мясной фарш — 300 г, луковица — 1 большая, помидоры — 2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, хлеб для тостов — 1 кусок, желтки — 2 шт., молоко — 50 мл, петрушка — 5–7 веточек, оливковое масло — 2–3 ст. л., прованские травы, соль и перец — по вкусу.

Баклажаны разрезаю вдоль и аккуратно вынимаю часть мякоти, чтобы получились лодочки. Смазываю их оливковым маслом и слегка запекаю несколько минут.

Лук, чеснок и мякоть баклажанов мелко нарезаю и быстро обжариваю. Добавляю фарш, помидоры и прованские травы. Отдельно замачиваю хлеб в молоке, затем смешиваю его с желтками и добавляю в начинку вместе с петрушкой.

Наполняю лодочки фаршем и отправляю в духовку примерно на 35 минут при 180 градусах.

Ранее мы делились рецептом блинов «Бархат». Секрет в 2 ложках разного масла.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
