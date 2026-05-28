Исчезает быстрее икры: беру 1 селедку и сливочное масло — получается намазка, которая исчезает со стола мгновенно

Это та самая закуска, которую многие помнят еще с домашних праздничных столов, но сейчас она снова возвращается в моду. Нежное сливочное масло, жирная слабосоленая сельдь, немного горчицы и укропа — в итоге получается очень ароматная намазка для бутербродов, тостов и горячего картофеля.
Особенно вкусно выходит именно с жирной сельдью. Масса получается нежной, слегка пикантной и очень насыщенной по вкусу. А если добавить немного кусочков рыбы уже после блендера, текстура становится еще интереснее и «дороже» на вкус.
Для приготовления понадобится: сливочное масло — 200 г, слабосоленая сельдь — 1 шт., яйцо — 1 шт., горчица — 1 ч. л., укроп — небольшой пучок, лимонный сок — по вкусу.
Яйцо отварите вкрутую и очистите.
Сельдь разделайте на филе, удалите кожу и кости. В чашу блендера отправьте яйцо, кусочки сельди, мягкое сливочное масло, горчицу и немного лимонного сока.
Пробейте массу несколько минут до нежной однородной текстуры.
Укроп мелко нарежьте и вмешайте в готовое селедочное масло. По желанию добавьте немного мелко нарезанного филе сельди — так получится еще вкуснее.
Переложите намазку в баночку и уберите в холодильник.
Личный опыт
Автор Ольга Шмырева уже готовила такое селедочное масло дома и удивилась, насколько быстро оно исчезает со стола. На теплом бородинском хлебе вкус получается особенно насыщенным и сливочным. Кстати, очень интересно выходит и с копченой сельдью — аромат становится еще ярче.