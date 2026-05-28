ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 13:20

Исчезает быстрее икры: беру 1 селедку и сливочное масло — получается намазка, которая исчезает со стола мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это та самая закуска, которую многие помнят еще с домашних праздничных столов, но сейчас она снова возвращается в моду. Нежное сливочное масло, жирная слабосоленая сельдь, немного горчицы и укропа — в итоге получается очень ароматная намазка для бутербродов, тостов и горячего картофеля.

Особенно вкусно выходит именно с жирной сельдью. Масса получается нежной, слегка пикантной и очень насыщенной по вкусу. А если добавить немного кусочков рыбы уже после блендера, текстура становится еще интереснее и «дороже» на вкус.

Для приготовления понадобится: сливочное масло — 200 г, слабосоленая сельдь — 1 шт., яйцо — 1 шт., горчица — 1 ч. л., укроп — небольшой пучок, лимонный сок — по вкусу.

Яйцо отварите вкрутую и очистите.

Сельдь разделайте на филе, удалите кожу и кости. В чашу блендера отправьте яйцо, кусочки сельди, мягкое сливочное масло, горчицу и немного лимонного сока.

Пробейте массу несколько минут до нежной однородной текстуры.

Укроп мелко нарежьте и вмешайте в готовое селедочное масло. По желанию добавьте немного мелко нарезанного филе сельди — так получится еще вкуснее.

Переложите намазку в баночку и уберите в холодильник.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже готовила такое селедочное масло дома и удивилась, насколько быстро оно исчезает со стола. На теплом бородинском хлебе вкус получается особенно насыщенным и сливочным. Кстати, очень интересно выходит и с копченой сельдью — аромат становится еще ярче.

Проверено редакцией
Читайте также
Форшмак: три подлинных рецепта из еврейской кухни
Семья и жизнь
Форшмак: три подлинных рецепта из еврейской кухни
Вкуснее красной рыбы: закуска из селедки и доступных продуктов — эти рулетики уплетают за обе щеки
Общество
Вкуснее красной рыбы: закуска из селедки и доступных продуктов — эти рулетики уплетают за обе щеки
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные «розочки» — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные «розочки» — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Тесто-выручалка для всего: чудесные пирожки, ватрушки и пицца — на сливочном масле и без трансжиров. Выпечка получается как из пекарни
Общество
Тесто-выручалка для всего: чудесные пирожки, ватрушки и пицца — на сливочном масле и без трансжиров. Выпечка получается как из пекарни
Сварите 2 яйца и морковь: намазку из шпротов соберете за 3 минуты — и на дачу, и на праздник, и на перекус
Общество
Сварите 2 яйца и морковь: намазку из шпротов соберете за 3 минуты — и на дачу, и на праздник, и на перекус
сельдь
сливочное масло
бутерброды
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав ввел в обиход 11 новых медицинских специальностей
Раскрыта новая схема мошенников с компенсацией после стихийных бедствий
«Все сфальсифицировали»: молдавский оппозиционер обвинил Санду в обмане
Ребенок выжил после падения из окна на девятом этаже
Народному артисту России стало плохо перед спектаклем
Эстония установила на восточной границе первые устройства защиты от БПЛА
Американские военные пострадали из-за якобы атаки Ирана
Политолог ответил, какая европейская страна может перестать финансировать Украину
Погода в Москве в воскресенье, 31 мая: туманы, слабые дожди и тепло до +17
Роллы за 4 тыс. рублей довели ребенка до больничной койки
«Остались жена и трое детей»: Лантратова помогла семье участника СВО
Стало известно, насколько потолстел Трамп
В Новой Зеландии отказали в памяти жертвам секс-рабства из-за Японии
Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Роксану Бабаян
Пожар охватил нижегородский торговый центр
Медведев в ИИ-ролике посоветовал «урсулкам и мерцам завалить хлебало»
Взрыв дрона ранил жителя белгородского поселка
Финский политик посоветовал Каллас лечить психику
МИД РФ обвинил Европу в игнорировании политических реалий
Поиски Усольцевых: последние новости 30 мая, что увидели на фото спасателей
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица
Общество

Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица

Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках
Общество

Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.