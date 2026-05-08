Вкуснее красной рыбы: закуска из селедки и доступных продуктов — эти рулетики уплетают за обе щеки

Рулет из селедки — это бюджетная, но невероятно вкусная закуска, которая по вкусу превосходит дорогую красную рыбу.
Соленая селедка, нежные сливочные сырки и ароматная морковно-луковая зажарка создают идеальное сочетание. Рулет легко нарезается и исчезает со стола первым.
Для приготовления понадобится: 2 филе соленой сельди (без костей), 2 плавленых сырка, 1 луковица, 1 морковь, растительное масло.
Рецепт: лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета, остудите. Плавленые сырки натрите на мелкой терке (заранее положите в морозилку на 15 минут, чтобы легче терлись). На пищевую пленку выложите филе сельди внахлест, формируя прямоугольник.
Смажьте сыром, сверху равномерно распределите зажарку. Плотно сверните рулет, заверните в пленку. Уберите в холодильник на 3–4 часа (лучше на ночь). Нарежьте порционными кусочками и подавайте.
