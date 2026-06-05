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05 июня 2026 в 14:00

Колбаса, сыр, кукуруза и яйца — через 10 минут салат «Ежик»: домашние уплетают, готовьте сразу таз

Фото: D-NEWS.ru
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Беру докторскую колбасу, твёрдый сыр, консервированную кукурузу и яйца — и готовлю нежный салат «Ежик» за 10 минут. Получается обалденная вкуснятина: сочный, ароматный, с лёгкой чесночной ноткой и сырным послевкусием — домашние уплетают за обе щеки, готовьте сразу целый таз.

Для приготовления вам понадобится: 100 г докторской колбасы, 100 г твёрдого сыра, 140 г консервированной кукурузы, 3 варёных яйца, 1 зубчик чеснока, 80 г майонеза. Яйца отварите вкрутую (10–15 минут), остудите в холодной воде и очистите. Колбасу нарежьте мелкой соломкой или кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке. Яйца натрите на тёрке или мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске соедините колбасу, сыр, яйца, кукурузу (без жидкости) и чеснок. Добавьте майонез, тщательно перемешайте. По желанию украсьте зеленью или тёртым сыром. Подавайте охлаждённым. Салат получается сытным, нежным и идеально подходит для праздничного стола или быстрого ужина.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала этот салат «Ежик» с докторской колбасой. Даже те, кто не любит салаты с майонезом, просили добавки. Кстати, вместо докторской колбасы можно взять ветчину или копчёную курицу — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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