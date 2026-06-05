Не добавляю ни ложки кефира — окрошка освежает даже в +30. Рецепт от грузинской свекрови

Не добавляю ни ложки кефира — окрошка освежает даже в +30. Рецепт от грузинской свекрови

Беру литр мацони, кусок отварной говядины и свежие огурцы — и за 10 минут готовлю грузинскую окрошку без кваса и кефира. Получается обалденная вкуснятина: густой, освежающий суп с кисломолочной ноткой мацони, нежным мясом и хрустящими огурцами — даже в 30-градусную жару пьётся за милую душу, а сытость держится до вечера.

Для приготовления вам понадобится: 1 литр мацони (можно заменить мацони из магазина или домашним), 500 г отварной говядины (остудить), 5 свежих огурцов, по 1 пучку петрушки и укропа, соль по вкусу. Говядину нарежьте мелкими кубиками. Огурцы — такими же кубиками или соломкой. Зелень мелко порубите. В глубокой миске смешайте мацони с 1–2 стаканами холодной кипячёной воды (до желаемой густоты). Добавьте мясо, огурцы, зелень и соль. Перемешайте. Подавайте сразу, украсив веточкой кинзы или базилика. Если есть время, дайте настояться в холодильнике полчаса — вкус станет ярче. Классический хлеб замените грузинским лавашом или мацони с зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту грузинскую окрошку. Даже те, кто терпеть не может традиционную окрошку на квасе, просили добавки. Кстати, вместо говядины можно взять отварную курицу или баранину — получится ещё аутентичнее. Находка, а не рецепт!