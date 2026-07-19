Юрист раскрыл, как разделить лицевой счет в квартире

Раздел лицевого счета возможен только при долевой собственности, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Совместную собственность супругов сначала потребуется преобразовать в долевую через соглашение или брачный договор, добавил эксперт.

Раздел доступен только при долевой собственности. Совместную собственность супругов сначала потребуется преобразовать в долевую через соглашение или брачный договор. В муниципальной квартире по договору социального найма классический раздел не проводится, там жильцы решают вопрос через определение порядка участия в оплате. Не получится разделить счет и в служебном либо арестованном жилье, — объяснил Русяев.

Он напомнил, что лицевой счет открывается на каждое жилое помещение и отражает сведения о квартире, проживающих и начислениях за жилищно-коммунальные услуги. Именно по нему формируется ежемесячная квитанция, добавил юрист. Русяев подчеркнул, что, когда квартирой владеют несколько человек, счет по умолчанию один и платежка приходит общая.

Здесь и возникает главная проблема. По статье 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан нести расходы соразмерно своей доле, но при едином счете долг любого из совладельцев числится за всей квартирой. Раздел решает эту задачу. Каждый получает собственную квитанцию, платит строго за свою долю и защищен от чужих неплатежей. Пеня и взыскание грозят только тому, кто действительно не платит, — отметил Русяев.

Для оформления понадобятся паспорта совладельцев, выписка из ЕГРН, технические документы на квартиру и письменное соглашение о порядке оплаты, рассказал юрист. Если все согласны, алгоритм короткий: собственники подписывают соглашение, подают заявление в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и в течение месяца получают отдельные квитанции, подытожил Русяев.

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