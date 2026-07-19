Кличко набросился на Зеленского из-за произошедшего на Украине Кличко назвал решение Зеленского отправить в отставку Федорова большой ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, отправив в отставку министра обороны страны Михаила Федорова, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Handelsblatt. По его словам, смена руководителя наносит ущерб обороноспособности страны.

Я был шокирован, — сказал он.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что новый кабинет министров Украины будет ориентирован не на проведение президентских выборов, а на затягивание конфликта с Россией. По его словам, идея выборов была актуальна только в начале лета.

Также украинские журналисты заявили, что одной из причин роспуска правительства стало личное желание Зеленского отправить в отставку Федорова, с которым у него давние конфликты. Недавно президент публично критиковал Минобороны за проблемы с принудительной мобилизацией.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что смена главы Минобороны Украины не повлияет на военную стратегию Киева. В Альянсе назвали отставку Федорова полной неожиданностью и сочли ее неразумной.