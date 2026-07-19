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19 июля 2026 в 16:43

Российский беспилотник лишил ВСУ газоперерабатывающего завода

Российский беспилотник поразил газовый завод ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань-4 Сикер» по газоперерабатывающему заводу ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Поражение цели подтверждено объективным контролем.

Кадры нанесения ударов по объектам в тылу противника расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов. Так, нанесен удар с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что за сутки российские войска поразили 149 объектов ВСУ. Среди целей топливная и транспортная инфраструктура, склады и места сборки дальнобойных БПЛА, логистические центры и базы наемников. Удары наносили авиация, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в ночь с 18 на 19 июля российские военные нанесли удар по киевскому заводу «Оаклайн». На предприятии, по данным Минобороны, производили комплектующие для БПЛА «Дип страйк», а также запчасти и батареи для FPV-дронов.

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