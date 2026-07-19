Шелкопряды отложили сотни яиц в квартирах у сибиряков

Огромные шелкопряды начали откладывать сотни яиц прямо в квартирах жителей Сибири, сообщает Telegram-канал SHOT. Они делают кладки в укромных местах — за шторами, в одежде, под подоконниками и даже на мебели.

Бабочки с размахом крыльев 8–9 сантиметров ищут сухие, темные и теплые места. Самки, откладывающие сотни яиц, маскируют их волосками со своего брюшка. Поэтому заметить мгновенно кладку невозможно.

Эксперты утверждают, что опасность заключается в ухудшении здоровья человека. У чувствительных людей могут начаться аллергия, зуд и першение в горле.

Ранее пассажиров московского аэропорта искусали клопы в массажных креслах. Отмечается, что у одного из пострадавших появилась сыпь на руке.

До этого в России случилось нашествие испанских слизней. Все моллюски имеют длину более 10 сантиметров. По словам экспертов, 15 лет назад такой вид слизней встречался крайне редко. Однако уже этим летом местные жители из разных регионов России начали жаловаться на оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки.