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14 июля 2026 в 14:29

В России случилось нашествие испанских слизней

Слизни длиной более 10 сантиметров заполонили регионы России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России наблюдается пик активности гигантских испанских слизней после продолжительных ливней, сообщает Telegram-канал SHOT. Все моллюски имеют длину более 10 сантиметров.

По словам экспертов, 15 лет назад такой вид слизней встречался крайне редко. Однако уже этим летом местные жители из разных регионов России начали жаловаться на оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки. Случаи нашествия фиксировались в Ленинградской области, Тверской, Псковской, Новгородской, а также в Карелии и на юге России.

Как рассказал биолог Илья Гомыранов, основная проблема испанских слизней состоит в быстром размножении — каждая особь откладывает до 100 яиц. Из-за этого они мгновенно захватывают новые территории, портят растения, ягоды и овощи.

Ранее специалист Роспотребнадзора сообщил, что защититься от лихорадки Западного Нила, переносчиками которой являются комары, можно, если использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, а также избегать заболоченных мест. Он добавил, что симптомы заболевания включают высокую температуру, головную и мышечную боль, а также сыпь. По словам эксперта, при появлении данных признаков лучше проконсультироваться со специалистом.

До этого несколько российских регионов столкнулись с нашествием комаров и мошек. В особенности из-за насекомых пострадали Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская, Томская и Омская области.

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