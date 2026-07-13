Россиянам ответили, как защититься от лихорадки Западного Нила

Репелленты помогут избежать заражения лихорадкой Западного Нила, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. В беседе с РИА Новости специалист ведомства подчеркнул, что к основным мерам профилактики заболевания относятся использование антимоскитных сеток, а также контроль за стоячей водой на придомовых территориях.

Основа профилактики против лихорадки Западного Нила — защита от укусов комаров. Во время отдыха на природе нужно использовать репелленты, дома или на даче — антимоскитные сетки и фумигаторы. Следите, чтобы на балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой. Избегайте нахождения в заболоченных местах, — сказал специалист Роспотребнадзора.

Он добавил, что симптомы заболевания включают высокую температуру, головную и мышечную боль, а также сыпь. По словам эксперта, при появлении данных признаков лучше проконсультироваться со специалистом.

Ранее врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Вероника Варламова заявила, что комариные укусы могут стать причиной заражения паразитами. По ее словам, ключевыми симптомами в этом случае являются повышение температуры и ломота в теле.