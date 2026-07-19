«Стоит включить»: Трамп сделал новое заявление о санкциях против России Трамп призвал добавить Иран в законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Иран следует включить в американский законопроект о санкциях против России. С таким предложением он обратился к республиканцам.

Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России, — написал он.

Ранее в СМИ сообщили, что в администрации США выразили обеспокоенность возможными последствиями нового законопроекта об ужесточении санкций против России. По данным журналистов, в Белом доме опасаются, что чрезмерное расширение ограничительных мер может негативно сказаться на мировых позициях доллара.

Также конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер, входящие в коалицию новых демократов, выступили против законопроекта о санкциях в отношении России. По их мнению, документ фактически наделяет Трампа правом вводить 100-процентные пошлины в отношении торговых партнеров страны без одобрения конгресса. Законодатели считают, что такие полномочия могут привести к расширению президентских возможностей в сфере внешней торговли.