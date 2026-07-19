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19 июля 2026 в 16:43

В Анкаре призвали создать стратегический союз стран с участием России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Создание стратегического союза России, Китая, Ирана и Турции важно для обеспечения глобальной безопасности, сказано в декларации международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну», передает РИА Новости. Мероприятие, прошедшее 18–19 июля, собрало около 200 участников.

В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана, — говорится в документе.

Отмечается, что участники конференции считают главными субъектами угрозы масштабного военного столкновения действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Украины, Ирана, сектора Газа и Ливана. Авторы документа убеждены, что альянс НАТО должен быть распущен, поскольку перестал служить интересам мировой безопасности.

В тексте декларации отмечается, что формирование стратегического союза станет фактором сдерживания внешней угрозы. По оценке экспертов, объединение также способно предотвратить эскалацию международных конфликтов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что пораженные заводы в Киеве были «мозгом и станком» украинского ракетостроения. Он уточнил, что под удар также попал завод «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического.

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