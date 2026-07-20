У побережья Омана загорелось судно UKMTO: у побережья Омана вспыхнул пожар на судне

Пожар произошел на судне, находившемся недалеко от побережья Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO). Ссообщение об инциденте поступило из района, расположенного в восьми морских милях к северо-западу от населенного пункта Кумзар.

В UKMTO отметили, что причина возгорания пока не установлена. Инцидент классифицирован как «подозрительная активность». Других подробностей о происшествии в сообщении не приводится.

Ранее стало известно, что на танкере Stolt Magnesium у берегов Омана в Аравийском море взорвалось неизвестное устройство, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил машинное отделение корабля, однако источник уточнил, что члены экипажа не пострадали и сразу принялись тушить возгорание.

До этого два танкера Объединенных Арабских Эмиратов подверглись ударам в Ормузском проливе. В результате случившегося погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения. В ведомстве заявили, что суда атаковали иранские крылатые ракеты.