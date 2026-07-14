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14 июля 2026 в 18:28

Пожар вспыхнул на танкере Stolt Magnesium после загадочного взрыва

Танкер Stolt Magnesium загорелся после взрыва вблизи берегов Омана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неизвестное устройство взорвалось на танкере Stolt Magnesium у берегов Омана в Аравийском море, после чего на судне вспыхнул пожар, сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию-оператора Stolt Tankers. Взрыв прогремел около 00:40 по местному времени (13 июля, 22:40 мск).

Огонь охватил машинное отделение корабля, говорится в сообщении. Источник уточнил, что члены экипажа не пострадали и сразу принялись тушить возгорание.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что в восьми километрах к востоку от оманского побережья неизвестный снаряд повредил танкер, вызвав на нем пожар. По имеющимся данным, экипаж не пострадал, утечки нефти не было обнаружено.

Кроме того, Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что в Ормузском проливе иранские крылатые ракеты поразили два танкера под флагом ОАЭ. В результате атаки один моряк погиб, еще восемь получили ранения. Инцидент произошел в территориальных водах Омана.

Также на грузовом судне ВМС США USNS Charles L. Gilliland в порту Балтимора вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Прибывшие на место пожарные обнаружили на борту две спасательные шлюпки, полностью объятые пламенем.

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