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20 июля 2026 в 06:37

В МВД раскрыли новую цель телефонных мошенников

В МВД рассказали, что мошенники стремятся получить психологический контроль

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Дистанционные мошенники стремятся не только похитить деньги, но и получить психологический контроль над человеком, заявили ТАСС в пресс-центре МВД России. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем использовать его в преступной деятельности.

В сложившихся условиях задачей мошеннических кол-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности, — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, аферисты могут заявлять, что на имя человека якобы пытаются оформить кредит или доверенность, или сообщить о фейковом обвинении в финансировании запрещенных организаций. Еще один распространенный сценарий — утверждать о том, что персональные данные человека попали к преступникам и теперь необходимо «помочь следствию». В МВД подчеркнули, что подобные заявления используются для оказания психологического давления и получения контроля над жертвой.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян в аэропортах с помощью QR-кодов. Злоумышленники предлагают пассажирам отсканировать его якобы для получения скидок, бонусов или участия в акциях магазинов беспошлинной торговли.

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