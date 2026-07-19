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19 июля 2026 в 16:33

В Великобритании при строительстве железной дороги нашли древний артефакт

Fox News: в Британии нашли римскую монету возрастом 1740 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Великобритании при строительстве железной дороги нашли римскую монету и другие артефакты возрастом 1740 лет, сообщает Fox News. На редкой монете отчеканено имя Караузия, который командовал римским флотом, а позже провозгласил себя императором Британии.

Находки сделали в графствах Бедфордшир и Кембриджшир. Помимо римской монеты, были найдены следы римского поселения и земледельческой деятельности. Археолог Марк Корт рассказал, что для него это открытие было неожиданным.

Мы уверены, что в ближайшие два года обнаружим еще не один значительный памятник, — заявил Корт.

Ранее археологи раскопали целый город IV века. В западной пустыне Египта археологи наткнулись на руины хорошо уцелевшего города времен Византии. Работы в оазисе Дахла открыли взору исследователей жилые кварталы, внушительную базилику, две сторожевые башни, крепостные стены и дома с парадными залами под арочными кровлями.

До этого в горах Дагестана во время скальных работ обнаружили массивную цепь без соединительных швов, которую местные ученые связали с оковами древнегреческого титана Прометея. Возраст артефакта, найденного рядом с крутильными сосудами, оценивается более чем в три тысячи лет.

Европа
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артефакты
монеты
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