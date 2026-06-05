ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 11:30

Все смешать и на сковороду: торт «Немедовик» — станет топом любого стола без духовки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яйца, муку, мед и какао — и готовлю торт «Немедовик» прямо на сковороде без духовки. Получается обалденная вкуснятина: медово-шоколадные коржи с нежным заварным кремом — сочные, ароматные и такие мягкие, что тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 4 яйца, 7 ст. ложек муки, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки какао, 4 ст. ложки меда, 90 г сливочного масла, 0,5 ст. ложки соды; для крема — 400 мл молока, 3 ст. ложки муки, 2 ст. ложки какао, 4 ст. ложки сахара, 90 г сливочного масла. В кастрюле нагрейте мед, добавьте соду и масло — масса вспенится. Снимите с огня, добавьте яйца, взбитые с сахаром, затем какао и муку.

Замесите тесто. Для крема смешайте молоко, муку, сахар и какао, варите 5–6 минут до загустения, остудите и вмешайте масло. Тесто разделите на 5-6 частей, каждую раскатайте и обжарьте на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны. Коржи промажьте кремом, соберите торт. Украсьте по желанию.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала этот торт на сковороде. Даже те, кто не любит возиться с выпечкой, испекли его за час. Кстати, вместо меда можно взять кленовый сироп — получится новый оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Сладкие заливные пироги в духовке: 3 рецепта — готовим с нуля и без хлопот
Семья и жизнь
Сладкие заливные пироги в духовке: 3 рецепта — готовим с нуля и без хлопот
5 простых холодных супов на жару: свекольник, окрошка и не только
Семья и жизнь
5 простых холодных супов на жару: свекольник, окрошка и не только
Ни муки, ни яиц, ни масла — а какой тортище получается! Шоколадное чудо из 3 ингредиентов
Общество
Ни муки, ни яиц, ни масла — а какой тортище получается! Шоколадное чудо из 3 ингредиентов
Друг-врач сказал, что не ест сладкого. Я испек этот торт, и он съел половину за раз
Общество
Друг-врач сказал, что не ест сладкого. Я испек этот торт, и он съел половину за раз
Никаких яиц в крем, никакой возни: торт без духовки из сгущенки и муки — готовим прямо на сковороде
Общество
Никаких яиц в крем, никакой возни: торт без духовки из сгущенки и муки — готовим прямо на сковороде
рецепты
шоколад
торты
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФМБА завершило доклинические исследования по онковакцине от глиобластомы
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.