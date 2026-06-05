Все смешать и на сковороду: торт «Немедовик» — станет топом любого стола без духовки

Все смешать и на сковороду: торт «Немедовик» — станет топом любого стола без духовки

Беру яйца, муку, мед и какао — и готовлю торт «Немедовик» прямо на сковороде без духовки. Получается обалденная вкуснятина: медово-шоколадные коржи с нежным заварным кремом — сочные, ароматные и такие мягкие, что тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 4 яйца, 7 ст. ложек муки, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки какао, 4 ст. ложки меда, 90 г сливочного масла, 0,5 ст. ложки соды; для крема — 400 мл молока, 3 ст. ложки муки, 2 ст. ложки какао, 4 ст. ложки сахара, 90 г сливочного масла. В кастрюле нагрейте мед, добавьте соду и масло — масса вспенится. Снимите с огня, добавьте яйца, взбитые с сахаром, затем какао и муку.

Замесите тесто. Для крема смешайте молоко, муку, сахар и какао, варите 5–6 минут до загустения, остудите и вмешайте масло. Тесто разделите на 5-6 частей, каждую раскатайте и обжарьте на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны. Коржи промажьте кремом, соберите торт. Украсьте по желанию.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала этот торт на сковороде. Даже те, кто не любит возиться с выпечкой, испекли его за час. Кстати, вместо меда можно взять кленовый сироп — получится новый оттенок. Находка, а не рецепт!