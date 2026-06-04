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04 июня 2026 в 09:48

Друг-врач сказал, что не ест сладкого. Я испек этот торт, и он съел половину за раз

Фото: D-NEWS.ru
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Я перепробовал кучу шоколадных тортов, но этот болгарский «Гараш» выбился в лидеры. В нем нет муки, зато есть хрустящие орехи и крем, от которого балдеют даже те, кто равнодушен к сладкому.

Ингредиенты

Для коржей: яичные белки — 6 шт., сахар — 200 г, грецкие орехи — 200 г, кукурузный крахмал — 30 г, ванильный сахар — 10 г, соль — щепотка.

Для крема: яичные желтки — 6 шт., сахар — 150 г, сливки 33% — 200 мл, темный шоколад — 200 г, сливочное масло — 200 г, ванильный сахар — 10 г.

Для глазури: темный шоколад — 100 г, сливочное масло — 50 г.

Для декора: фисташки молотые — 30 г.

Как готовлю

Сначала делаю крем: варю желтки с сахаром и сливками до загустения, не даю закипеть. Снимаю с огня, кидаю куски шоколада, мешаю, остужаю. Тем временем взбиваю белки с солью в тугую меренгу, постепенно подсыпая сахар. Аккуратно вмешиваю ореховую крошку с крахмалом — снизу вверх, не суетясь. Рисую круги на пергаменте, выкладываю тесто ровным слоем, пеку по 20 минут при 175 °C.

Важно не передержать коржи, они должны быть чуть влажными внутри. Взбиваю масло с ванилью, добавляю заварную основу, перемешиваю. Собираю торт: корж, слой крема, и так до верха. Отправляю в холодильник на час, потом заливаю растопленной глазурью из шоколада с маслом, посыпаю бока фисташками. Убираю на ночь, чтобы крем схватился. Утром режу и офигеваю от вкуса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я впервые пек торт без муки и боялся, что коржи развалятся. А они вышли тонкими, хрустящими, как безе, и пропитались шоколадным кремом так, что ложка стоит.

Самое крутое — после ночи в холодильнике вкус стал только насыщеннее. Рекомендую посыпать фисташками перед подачей: и красиво, и текстуру добавляет.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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