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04 июня 2026 в 08:48

Влюбился в этот соус моле с курицей с первой ложки. Шоколад и чили — вот новый секрет восторга

Фото: D-NEWS.ru
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Шоколад в мясе — это не странно. Это магия, когда ты готовишь настоящий мексиканский моле.

Ингредиенты

Куриные бедра — 600 г, перец чили сухой — 4 шт., лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., кинза — пучок, кунжут — 1 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., шоколад темный — 50 г, чернослив — 6 шт., арахисовая паста — 2 ст. л., куриный бульон — 400 мл, копченая паприка — 1 ч. л., тмин — 1 ч. л., корица — 1/2 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала подготовил перцы: разрезал, вычистил семена и обжарил на сухой сковороде 3 минуты, пока не пошел дымок. Залил их бульоном, довел до кипения, бросил чернослив и варил 10 минут. Тем временем на масле поджарил лук с чесноком до цвета карамели, добавил все специи и томатную пасту.

В блендере смешал луковую смесь, вареные перцы с черносливом и немного бульона — взбил до гладкого соуса. Перелил все в сотейник, добавил арахисовую пасту и шоколад, грел, помешивая, пока масса не стала однородной. Куриные бедра обжарил до корочки, залил соусом и отправил в духовку на 20 минут при 190 градусах. Перед подачей посыпал кунжутом и кинзой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Результат превзошел все ожидания: шоколад не делает курицу сладкой, а дает невероятную глубину и пикантность. Текстура соуса получилась идеальной — не жидкая, а обволакивающая каждое бедро.

Я был в восторге, когда понял, что на следующий день моле стал только вкуснее. Храните в холодильнике и разогревайте — он раскрывается еще ярче.

Проверено редакцией
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