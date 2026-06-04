Раскрыл секрет идеального рецепта ребрышек — один трюк для нежнейшего результата

Я всегда думал, что ребра на мангале — это лотерея. Но фольга превращает их в гарантированно сочное мясо без риска подгореть.

Ингредиенты

Свиные ребра — 1 кг, соевый соус — 3 ст. л., мед — 2 ст. л., горчица — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., чеснок — 3 зубчика, паприка — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала делаю маринад: тру чеснок на терке, смешиваю с соевым соусом, медом, горчицей и маслом. Добавляю паприку, перец и чуть соли — соевый соус уже соленый. Заливаю этим ребра, перемешиваю и оставляю в холодильнике на 4-5 часов. Тем временем разжигаю мангал, жду, пока угли прогорели до белого жара. Нанизываю ребра на шампуры, плотно оборачиваю фольгой и жарю по 10 минут с каждой стороны. Самое сложное — аккуратно снять раскаленную фольгу, но ради хрустящей корочки стоит потерпеть. Держу без фольги еще пару минут с каждой стороны, пока ребра не подрумянятся.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Моя фишка — двойная жарка: сначала в фольге, потом без нее. Результат превзошел ожидания. Внутри мясо нежнее, чем стейк рибай, а снаружи хрустящая корочка с медово-горчичной глазурью.