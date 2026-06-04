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04 июня 2026 в 07:35

Замачиваю 200 г манки в кефире: беспроигрышная «Зебра» — нежный домашний пирог без трансжиров и растительного масла

Фото: D-NEWS.ru
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Многие уверены, что для пышной домашней выпечки обязательно нужно много муки. Но этот пирог легко ломает привычные представления. Основа теста готовится на манке и кефире, а муки понадобится всего пара ложек.

Секрет «Зебры» в том, что манка успевает хорошо набухнуть и делает мякиш удивительно нежным и воздушным. А чередование светлого и шоколадного теста превращает простой пирог в красивую домашнюю выпечку, которая эффектно выглядит даже без крема и украшений.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 250 мл, манная крупа — 200 г, сахар — 180 г, сливочное масло — 100 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 10 г, мука — 2 ст. л., какао-порошок — 2 ст. л., соль — 1 щепотка.

Манную крупу залейте кефиром, перемешайте и оставьте на 15–20 минут для набухания. Сливочное масло растопите и немного остудите. В манную смесь добавьте яйца, сахар и соль, тщательно перемешайте. Затем влейте сливочное масло, добавьте разрыхлитель и снова перемешайте. Разделите тесто на две равные части.

В одну часть всыпьте какао и размешайте до однородности. Во вторую добавьте муку, чтобы обе массы получились одинаковой густоты. Форму для выпечки слегка смажьте сливочным маслом. В центр формы поочередно выкладывайте по 2–3 столовые ложки светлого и шоколадного теста. Когда тесто закончится, проведите деревянной шпажкой от центра к краям, создавая характерный узор. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут. Готовность проверьте сухой деревянной шпажкой.

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Проверено редакцией
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О. Шмырева
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