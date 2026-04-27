27 апреля 2026 в 16:15

Вам будут руки целовать за этот рецепт: рулетики из кабачков с чесночной начинкой

Рулетики из кабачков с чесночной начинкой — это блюдо, за которое вам будут целовать руки. Золотистые кабачки и нежная пикантная начинка из сыра, яиц и чеснока создают идеальное сочетание для закуски или легкого ужина.

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 100 г муки, 2 яйца, соль, перец, паприка, растительное масло. Для начинки: 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 3-4 ст. л. майонеза.

Рецепт: кабачки нарежьте вдоль тонкими полосками (2-3 мм). В тарелку высыпьте муку. В другой взбейте яйца с солью, перцем и паприкой. Каждую полоску кабачка обмакните в муку, затем в яйцо, затем снова в муку. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Для начинки натрите вареные яйца и сыр на мелкой терке, добавьте выдавленный чеснок, рубленую зелень и майонез, перемешайте. На каждый кабачок выложите начинку, сверните рулетиком. Подавайте холодными или теплыми.

Осужденный на семь лет Чекалин выплатил налоговикам почти миллиард рублей
Дарья Иванова
