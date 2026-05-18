Оладьи из кабачков ушли в прошлое: приготовьте «розочки» — вместо ужина и из простых продуктов

Когда кабачки уже надоели в виде обычных оладий, готовлю эти красивые «розочки» в форме для кексов. Тонкие ленты кабачков сворачиваются спиралью, а внутри — нежная сырно-яичная начинка. Получается очень эффектно, вкусно и совсем не сложно.

Такие «розочки» легко заменяют ужин, а выглядят так, будто их подали в кафе.

Ингредиенты:

Молодые кабачки — 2 шт., яйца — 3 шт., сыр — 120 г, сметана или йогурт — 2 ст. ложки, чеснок — 1 зубчик, соль и черный перец — по вкусу, немного растительного масла.

Приготовление:

Кабачки нарезать тонкими длинными лентами с помощью овощечистки или ножа. Слегка посолить и оставить на несколько минут, чтобы они стали мягче и легче сворачивались.

Для начинки смешать яйца, тертый сыр, сметану и измельченный чеснок. Добавить немного соли и перца.

Форму для кексов слегка смазать маслом. Ленты кабачков свернуть в небольшие «розочки» и уложить в ячейки формы. В центр и между слоями аккуратно распределить сырно-яичную смесь.

Запекать при 180 градусах примерно 25–30 минут, пока сверху не появится золотистая корочка.

