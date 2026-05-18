Ни муки, ни яиц — только цукини и кусочек сыра: кабачковый рулет — на завтрак, ужин и закуску

Кабачковый рулет — это легкая полезная закуска без муки и яиц, которая готовится из одних овощей и сыра. Внутрь хрустящего коржа можно добавить любую начинку: помидоры, ветчину или слабосоленую рыбу.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 150 г твердого сыра, 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец.

Рецепт: кабачки нарежьте тонкими слайсами. Выложите их внахлест на противень, застеленный пергаментом, в виде прямоугольника. Посолите, поперчите, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–15 минут до корочки.

Для соуса смешайте сметану, выдавленный чеснок, мелко рубленный укроп, соль и перец. Готовый кабачковый корж снимите с пергамента, смажьте соусом. При желании добавьте начинку (нарезанные помидоры или ветчину). Плотно сверните рулет. Подавайте сразу или охлажденным.

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже приготовила рулет по такому рецепту и заметила, что духовку нужно хорошо разогреть перед приготовлением коржа, иначе кабачки могут выделить слишком много сока. А если прогреть и включить режим конвекции, все пойдет гладко — корж будет готов за 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза.

