Вместо бутербродов с красной рыбой делаю огуречные роллы на праздничный стол: дешевле и вкуснее

Вместо бутербродов с красной рыбой, где семги или форели нужно много, приготовьте эффектные роллы из огурца, сливочного сыра и рыбы. Так не только дешевле, но и вкуснее.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2–3 длинных свежих огурца, 150 г сливочного сыра, 150 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), свежая зелень для украшения.

Как приготовить

Огурцы нарежьте длинными тонкими слайсами (можно использовать овощечистку). На разделочную доску выложите несколько слайсов внахлест, чтобы получился прямоугольник. Смажьте их тонким слоем сливочного сыра. Сверху выложите полоску нарезанной красной рыбы. Плотно сверните рулет. Нарежьте его на небольшие роллы толщиной 2–3 см. Выложите на блюдо срезом вверх, украсьте зеленью.

