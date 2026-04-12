12 апреля 2026 в 11:00

Вместо бутербродов с красной рыбой делаю огуречные роллы на праздничный стол: дешевле и вкуснее

Вместо бутербродов с красной рыбой, где семги или форели нужно много, приготовьте эффектные роллы из огурца, сливочного сыра и рыбы. Так не только дешевле, но и вкуснее.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2–3 длинных свежих огурца, 150 г сливочного сыра, 150 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), свежая зелень для украшения.

Как приготовить

Огурцы нарежьте длинными тонкими слайсами (можно использовать овощечистку). На разделочную доску выложите несколько слайсов внахлест, чтобы получился прямоугольник. Смажьте их тонким слоем сливочного сыра. Сверху выложите полоску нарезанной красной рыбы. Плотно сверните рулет. Нарежьте его на небольшие роллы толщиной 2–3 см. Выложите на блюдо срезом вверх, украсьте зеленью.

Ранее стало известно, как сделать закусочные гнезда на Пасху: экономно, празднично и не нужно уметь готовить.

Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
