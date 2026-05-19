Диаспора в Сумах договорилась с ТЦК не отправлять грузин на фронт

Жителей украинского города Сумы, являющихся этническими грузинами, не будут отправлять на фронт в рамках мобилизации, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. В материале указано, что диаспора заключила соответствующие договоренности с властями населенного пункта и местным территориальным центром комплектования (ТЦК, военным комиссариатом).

При этом собеседники агентства отметили, что не все грузины в Сумах могут воспользоваться данной возможностью. Она доступна лишь гражданам с высоким уровнем дохода, имеющим связи в диаспоре.

Ранее в Днепропетровске мужчина скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии в местном ТЦК. По данным военкомов, призывника задержали 5 мая и сразу же отправили на медосвидетельствование.

До этого волынский областной ТЦК признал правомерными действия своих сотрудников после инцидента с представителями канонической Украинской православной церкви, в ходе которого был избит митрополит Владимир. Происшествие случилось 7 мая.