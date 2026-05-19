Подпольные купажисты в Калуге изготовили алкоголя на 90 млн рублей

В Калуге задержали преступную группу за выпуск контрафактного алкоголя

В Калуге задержали преступную группу за выпуск контрафактного алкоголя, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ. Были изъяты оборудование для производства и немаркированное спиртное на сумму более 90 млн рублей.

Установлено, что участники межэтнической преступной группы специализировались на производстве и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что были задержаны шесть человек из Северной Осетии. Они прибыли в Калугу и по указанию куратора арендовали склад для производства алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Ранее сотрудники полиции вскрыли деятельность преступной группировки, поставлявшей контрафактную металлопродукцию на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленники действовали через компании в трех регионах страны. В общей сложности задержаны пять человек.

До этого глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что национальные стандарты остаются одним из основных инструментов борьбы с контрафактной продукцией. По его словам, единые требования к товарам не позволяют подделывать продукцию только за счет внешнего оформления.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

