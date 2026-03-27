Вскрыта группировка, поставлявшая контрафакт предприятиям ОПК Группировку из пяти человек задержали за поставку контрафакта предприятиям ОПК

Сотрудники полиции вскрыли деятельность преступной группировки, поставлявшей контрафактную металлопродукцию на предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники действовали через компании в трех регионах страны. В общей сложности задержаны пять человек.

Мои коллеги из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга пресекли деятельность группировки, которая несколько лет осуществляла поставки контрафактной металлопродукции, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса, — говорится в сообщении.

По данным оперативных сотрудников, преступная группа организовала сеть подконтрольных фирм в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге. Через эти компании они закупали низкосортную сталь и изготавливали поддельные сертификаты качества. Объем поставок контрафактной продукции для оборонных заводов составил более 500 млн рублей.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что национальные стандарты остаются одним из основных инструментов борьбы с контрафактной продукцией. По его словам, единые требования к товарам не позволяют подделывать продукцию только за счет внешнего оформления.