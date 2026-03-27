Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:17

Вскрыта группировка, поставлявшая контрафакт предприятиям ОПК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники полиции вскрыли деятельность преступной группировки, поставлявшей контрафактную металлопродукцию на предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники действовали через компании в трех регионах страны. В общей сложности задержаны пять человек.

Мои коллеги из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга пресекли деятельность группировки, которая несколько лет осуществляла поставки контрафактной металлопродукции, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса, — говорится в сообщении.

По данным оперативных сотрудников, преступная группа организовала сеть подконтрольных фирм в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге. Через эти компании они закупали низкосортную сталь и изготавливали поддельные сертификаты качества. Объем поставок контрафактной продукции для оборонных заводов составил более 500 млн рублей.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что национальные стандарты остаются одним из основных инструментов борьбы с контрафактной продукцией. По его словам, единые требования к товарам не позволяют подделывать продукцию только за счет внешнего оформления.

МВД
полиция
задержания
контрафакт
ОПК
Ирина Волк
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.