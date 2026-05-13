Силовики поймали соучастника убийства спортсмена Дмитрия Исаева

Соучастник убийства спортсмена Дмитрия Исаева был арестован, заявила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов произвели арест в Калуге.

Установлен еще один соучастник убийства. <...> Второй обвиняемый неоднократно высказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством и помог своему знакомому лишить его жизни, — сказано в сообщении.

Убийство Исаева произошло в Калуге в ночь на 7 мая. Спортсмен скончался в реанимации, несмотря на попытки врачей спасти его после ранения. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении убийства задержали Евгения Родина. Подозреваемый раскаялся и признал свою вину.

Региональная прокуратура установила, что в спортсмена произвели два выстрела. Причиной расправы стал конфликт на почве личных неприязненных отношений.

До этого появилась информация, что застреливший Исаева, возможно, ревновал к спортсмену свою бывшую девушку. Предполагается, что мужчина не смог адекватно пережить разрыв отношений и решился на вооруженное нападение.