07 мая 2026 в 16:14

Раскрыты подробности убийства чемпиона России по многоборью в Калуге

Задержанный за убийство чемпиона Исаева в Калуге стрелял не менее двух раз

Задержанный за убийство в Калуге российского чемпиона по функциональному многоборью Дмитрия Исаева выстрелил дважды, сообщила региональная прокуратура. Причиной убийства стал конфликт на почве личной неприязни.

Произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин на почве неприязненных отношений выстрелил не менее двух раз в 35-летнего потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении, — отметили в прокуратуре.

Исаева застрелили в Калуге минувшей ночью. Трагическую гибель спортсмена подтвердили в клубе, где он работал в последнее время. Погибший являлся кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, а также завоевывал титул чемпиона страны по функциональному многоборью. Для поддержки семьи Исаева был организован сбор средств. Дата похорон будет объявлена позже.

Стало известно, что сталкер, застреливший Исаева, мог ревновать к нему свою бывшую возлюбленную. По предварительным данным, мужчина не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение. Спортсмена застрелили из ружья, предположительно, марки ИЖ.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

