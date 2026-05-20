Сварите 2 яйца и морковь: намазку из шпротов соберете за 3 минуты — и на дачу, и на праздник, и на перекус

Эта намазка исчезает со стола быстрее бутербродов с колбасой. Нежная, ароматная, с легкой копченой ноткой и яркой зеленью — она отлично подходит и для завтрака, и для быстрого перекуса. А готовится буквально за пару минут из самых простых продуктов.

Ингредиенты: шпроты — 1 банка, вареные яйца — 2 шт., вареная морковь — 1 крупная, плавленый сырок — 1 шт., зеленый лук — небольшой пучок, майонез — 2–3 ст. л., укроп — по вкусу.

Шпроты разминаем вилкой до однородной массы. Морковь, яйца и плавленый сырок натираем на мелкой терке. Зеленый лук и укроп мелко нарезаем. Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем майонез и хорошо перемешиваем до нежной намазки.

Подавать лучше всего на подсушенном хлебе, горячих тостах или крекерах. Намазка получается очень сочной, нежной и ароматной, а зеленый лук делает вкус свежим и по-летнему ярким.

Личный опыт: особенно вкусно получается, если дать намазке постоять в холодильнике 15–20 минут. За это время вкус становится насыщеннее, а аромат зелени раскрывается еще сильнее.