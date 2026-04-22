22 апреля 2026 в 09:26

Рублю селедку и морковку: готовлю нежную «икру» на бутерброд. Вкус как у деликатеса, а всего 4 ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самые простые рецепты дают тот самый «вау-эффект». Эта закуска из белорусской кухни получается нежной, слегка сладковатой за счет моркови и с ярким вкусом сельди — намазывается идеально и исчезает со стола первой.

Ингредиенты

Сельдь соленая — 1 шт., морковь — 200 г, плавленый сыр — 100 г, сливочное масло — 150 г, петрушка.

Приготовление

Пока варится морковь до мягкости, разбираю сельдь: снимаю кожу, убираю кости и разделяю на филе. Морковь очищаю и вместе с рыбой пропускаю через мясорубку или измельчаю до однородной массы, добавляя плавленый сыр — он делает текстуру особенно кремовой.

В получившуюся массу вмешиваю мягкое сливочное масло, и все буквально превращается в нежную, гладкую намазку с аппетитным цветом. Перекладываю в форму, убираю в холодильник на 15–20 минут, чтобы она схватилась.

Перед подачей украшаю петрушкой — и можно намазывать на хлеб.

Ранее мы делились рецептом необычной «Мимозы». Никаких консервов, а вкус — не оторваться.

Проверено редакцией
селедка
икра
намазки
морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
