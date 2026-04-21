Беру копченую скумбрию и готовлю необычную мимозу — никаких консерв, а вкус — не оторваться

Беру копченую скумбрию и готовлю необычную мимозу — никаких консерв, а вкус — не оторваться

Этот салат — настоящий хит на столе: нежный, ароматный, с выразительной копченой ноткой, которая делает его совершенно особенным. «Мимоза» с копченой скумбрией получается настолько вкусной и насыщенной, что гости просят добавку и сразу записывают рецепт.

Продукты

Копченая скумбрия — 1 крупная, картофель — 3 шт., морковь — 2 шт., яйца — 4 шт., твердый сыр — 120 г, лук — 1 небольшой, майонез — по вкусу, соль по вкусу.

Приготовление

Скумбрию очищаю от кожи и костей, разбираю на мелкие кусочки. Картофель и морковь отвариваю до готовности и остужаю, яйца варю вкрутую. Лук нарезаю мелко, при желании можно слегка ошпарить, чтобы убрать резкость.

Салат собираю слоями: сначала картофель на терке, немного солю и смазываю майонезом, затем слой скумбрии и лук, снова немного майонеза. Далее идет морковь, потом натертый сыр, затем белки, и каждый слой слегка промазываю.

Сверху посыпаю желтками, создавая ту самую «мимозную» шапку. Даю салату немного пропитаться в холодильнике, и получается невероятно нежный, насыщенный вкус с легкой копченой ноткой — совершенно новый уровень привычного блюда.

