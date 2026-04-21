Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:01

Беру копченую скумбрию и готовлю необычную мимозу — никаких консерв, а вкус — не оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат — настоящий хит на столе: нежный, ароматный, с выразительной копченой ноткой, которая делает его совершенно особенным. «Мимоза» с копченой скумбрией получается настолько вкусной и насыщенной, что гости просят добавку и сразу записывают рецепт.

Продукты

Копченая скумбрия — 1 крупная, картофель — 3 шт., морковь — 2 шт., яйца — 4 шт., твердый сыр — 120 г, лук — 1 небольшой, майонез — по вкусу, соль по вкусу.

Приготовление

Скумбрию очищаю от кожи и костей, разбираю на мелкие кусочки. Картофель и морковь отвариваю до готовности и остужаю, яйца варю вкрутую. Лук нарезаю мелко, при желании можно слегка ошпарить, чтобы убрать резкость.

Салат собираю слоями: сначала картофель на терке, немного солю и смазываю майонезом, затем слой скумбрии и лук, снова немного майонеза. Далее идет морковь, потом натертый сыр, затем белки, и каждый слой слегка промазываю.

Сверху посыпаю желтками, создавая ту самую «мимозную» шапку. Даю салату немного пропитаться в холодильнике, и получается невероятно нежный, насыщенный вкус с легкой копченой ноткой — совершенно новый уровень привычного блюда.

Проверено редакцией
скумбрия
мимоза
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.