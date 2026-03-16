Белковая «Мимоза» без майонеза — сытный салат для похудения: на замену обедам и ужинам

«Мимоза» может быть не только вкусной, но и полезной! Этот сытный белковый салат без капли майонеза подойдет для похудения, позволяя наслаждаться любимым вкусом без вреда для фигуры. На замену обедам и ужинам.

Благодаря высокому содержанию белка из тунца и яиц салат отлично насыщает и помогает сохранить мышечную массу при похудении, а отсутствие тяжелого майонеза избавляет от чувства тяжести.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 2 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 5 вареных яиц, 200 г греческого йогурта, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, зелень.

Рецепт: отделите у яиц белки от желтков. Белки натрите на крупной терке, желтки раскрошите отдельно. Картофель и морковь натрите на крупной терке. Тунец разомните вилкой. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, солью и перцем. Выкладывайте слои, промазывая каждый соусом: тунец, картофель, морковь, белки. Верхний слой посыпьте раскрошенными желтками. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

