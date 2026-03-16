16 марта 2026 в 07:30

Белковая «Мимоза» без майонеза — сытный салат для похудения: на замену обедам и ужинам

«Мимоза» может быть не только вкусной, но и полезной! Этот сытный белковый салат без капли майонеза подойдет для похудения, позволяя наслаждаться любимым вкусом без вреда для фигуры. На замену обедам и ужинам.

Благодаря высокому содержанию белка из тунца и яиц салат отлично насыщает и помогает сохранить мышечную массу при похудении, а отсутствие тяжелого майонеза избавляет от чувства тяжести.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 2 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 5 вареных яиц, 200 г греческого йогурта, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, зелень.

Рецепт: отделите у яиц белки от желтков. Белки натрите на крупной терке, желтки раскрошите отдельно. Картофель и морковь натрите на крупной терке. Тунец разомните вилкой. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, солью и перцем. Выкладывайте слои, промазывая каждый соусом: тунец, картофель, морковь, белки. Верхний слой посыпьте раскрошенными желтками. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Проверено редакцией
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Общество
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Общество
Готовим котлеты по-одесски: никакого хлеба — нежная рыбка и один трюк для связки и аромата
Общество
«Дамский каприз» — тот самый десерт, который сводил с ума ароматом. Готовим с тончайшими коржами и бархатным кремом
Общество
Вкусный салат — и не надо ничего варить: готовим «Праздник», только смешать 5 простых ингредиентов
Общество
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запеченной картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Дарья Иванова
Д. Иванова
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

