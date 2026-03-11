Готовим салат «Мимоза»: нежная классика с хрустящим сюрпризом

Главное достоинство салата «Мимоза» — воздушная текстура, которую придают вареные яйца и качественные консервы. В нашем варианте появляется один секретный ингредиент, который добавляет блюду недостающую хрустинку, не нарушая традиционного вкуса.

Начните с того, что поставьте вариться 5 яиц вкрутую. Пока они кипят, займитесь консервами. Лучший выбор — сайра или горбуша в собственном соку, но подойдет и тунец. Слейте жидкость, разомните рыбу из одной банки вилкой до мелкой крошки, тщательно выбирая все крупные косточки. Отдельно отварите 3 средние картофелины и 2 моркови. Теперь внимание: берем небольшую луковицу, режем ее мельчайшим кубиком и обдаем кипятком, чтобы ушла горечь.

А секретный ингредиент — это пачка классических соленых крекеров. Их нужно будет измельчить в крупную крошку, но не в пыль, а так, чтобы чувствовались кусочки.

Собираем слои. Самая удобная форма — прозрачный салатник, чтобы были видны все этажи. Первый слой — картофель, натертый на крупной терке. Солим, перчим, смазываем майонезом. На него выкладываем половину рыбной массы, затем лук, снова немного майонеза. Следующий слой — морковь, тертая, снова майонез. А теперь сюрприз: посыпаем горстью крекерной крошки, она даст приятный контраст. Далее идет оставшаяся рыба, опять майонез. Верхний слой — белки яиц, натертые на терке. Их тоже нужно слегка присолить и промазать майонезом, но совсем чуть-чуть.

Финишный аккорд — желтки, которые натираются прямо на поверхность салата, создавая желтую шапочку, напоминающую цветы мимозы. Не перемешивайте! Уберите салат в холод минимум на два часа, чтобы крошка слегка размягчилась, но продолжала чувствоваться.

Совет: майонез для «Мимозы» лучше использовать густой, с высоким процентом жирности, и наносить его не ложкой, а выдавливать из кондитерского мешка или из пакета с отрезанным уголком — так слои не смешиваются и салат получается особенно нежным.

