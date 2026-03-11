Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:45

Рецепт салата «Селедка под шубой»: перезагрузка классики

Рецепт салата «Селедка под шубой»: перезагрузка классики Рецепт салата «Селедка под шубой»: перезагрузка классики Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат давно перестал быть просто обязательным гостем на новогоднем столе, превратившись в символ домашнего уюта и неспешных семейных застолий. Но сколько копий сломано в спорах о правильной последовательности слоев и необходимости добавления яблока! Мы предлагаем вам тот самый вариант, который можно назвать эталонным: выверенный баланс соленого, сладкого и нежного.

Начинается все с правильной селедки. Забудьте о готовом филе в масле — возьмите одну цельную жирную сельдь и разделайте ее сами. Очистите от кожи и костей, нарежьте небольшими кубиками. Пока рыбка отдыхает, займитесь овощами. Отварите по 2 средние картофелины, моркови и свеклы. Яйца в количестве трех штук тоже отправляйте в кастрюлю вариться вкрутую. Лук репчатый, одну небольшую головку, нашинкуйте максимально мелко и, если хотите убрать лишнюю горечь, замаринуйте его на пару минут в смеси воды, уксуса и щепотки сахара.

Теперь — сборка. Забудьте о глубокой миске, нам нужно плоское блюдо, на котором будем возводить нашу башню. Первый слой — картофель, натертый на крупной терке. Он создаст подушку, которая впитает лишний сок от селедки. Укладывайте его плотно, слегка приминая ложкой, и обязательно смажьте тонкой сеточкой майонеза. На картофель отправляется лук, а на него — рубленая сельдь. Снова майонез, но совсем чуть-чуть, только чтобы скрепить. Далее идет морковь, тоже тертая, и снова майонез.

И наконец, главный ингредиент — свекла. Натрите ее отдельно и, если она слишком сочная, слегка отожмите от лишней жидкости, иначе салат потечет. Покройте свекольный слой густой майонезной шапкой, разровняйте. Верх можно украсить тертым яичным желтком или зеленью, но настоящие ценители оставляют свекольный слой открытым. Отправьте салат в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь — только так слои пропитаются, а нож будет входить в него, как в масло.

  • Совет: чтобы салат легко нарезался порционными кусками и не разваливался, используйте разъемное кольцо для выпечки или кулинарный обруч — слои лягут идеально ровно, а блюдо будет выглядеть как ресторанная закуска.

Ранее мы писали о том, как приготовить пасту с морепродуктами

Читайте также
Салат слоеный с курицей и черносливом: настоящий праздник вкуса
Семья и жизнь
Салат слоеный с курицей и черносливом: настоящий праздник вкуса
Булгур — идеальный гарнир за 20 минут: вкуснее, быстрее и полезнее риса!
Семья и жизнь
Булгур — идеальный гарнир за 20 минут: вкуснее, быстрее и полезнее риса!
Вместо майонеза, и как намазка на хлеб: мешаю яйцо и авокадо — такая вкуснота спасет любой салат
Общество
Вместо майонеза, и как намазка на хлеб: мешаю яйцо и авокадо — такая вкуснота спасет любой салат
Семга на шубе — нежный слоеный салат с яйцами: вкуснейший праздничный вариант
Общество
Семга на шубе — нежный слоеный салат с яйцами: вкуснейший праздничный вариант
Кто любит селедку, но лень делать под шубой: классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый
Общество
Кто любит селедку, но лень делать под шубой: классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
салаты
селедка под шубой
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«По примеру Эстонии»: названа страна, запретившая въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью
Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом
КСИР заявил о гибели множества военных ВСУ при ударе по базе в Кувейте
«ВКонтакте» запускает новый формат образовательных программ
Взрыв прогремел в Абу-Даби после запуска неизвестного снаряда с самолета
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.