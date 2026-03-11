Рецепт салата «Селедка под шубой»: перезагрузка классики

Этот салат давно перестал быть просто обязательным гостем на новогоднем столе, превратившись в символ домашнего уюта и неспешных семейных застолий. Но сколько копий сломано в спорах о правильной последовательности слоев и необходимости добавления яблока! Мы предлагаем вам тот самый вариант, который можно назвать эталонным: выверенный баланс соленого, сладкого и нежного.

Начинается все с правильной селедки. Забудьте о готовом филе в масле — возьмите одну цельную жирную сельдь и разделайте ее сами. Очистите от кожи и костей, нарежьте небольшими кубиками. Пока рыбка отдыхает, займитесь овощами. Отварите по 2 средние картофелины, моркови и свеклы. Яйца в количестве трех штук тоже отправляйте в кастрюлю вариться вкрутую. Лук репчатый, одну небольшую головку, нашинкуйте максимально мелко и, если хотите убрать лишнюю горечь, замаринуйте его на пару минут в смеси воды, уксуса и щепотки сахара.

Теперь — сборка. Забудьте о глубокой миске, нам нужно плоское блюдо, на котором будем возводить нашу башню. Первый слой — картофель, натертый на крупной терке. Он создаст подушку, которая впитает лишний сок от селедки. Укладывайте его плотно, слегка приминая ложкой, и обязательно смажьте тонкой сеточкой майонеза. На картофель отправляется лук, а на него — рубленая сельдь. Снова майонез, но совсем чуть-чуть, только чтобы скрепить. Далее идет морковь, тоже тертая, и снова майонез.

И наконец, главный ингредиент — свекла. Натрите ее отдельно и, если она слишком сочная, слегка отожмите от лишней жидкости, иначе салат потечет. Покройте свекольный слой густой майонезной шапкой, разровняйте. Верх можно украсить тертым яичным желтком или зеленью, но настоящие ценители оставляют свекольный слой открытым. Отправьте салат в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь — только так слои пропитаются, а нож будет входить в него, как в масло.

Совет: чтобы салат легко нарезался порционными кусками и не разваливался, используйте разъемное кольцо для выпечки или кулинарный обруч — слои лягут идеально ровно, а блюдо будет выглядеть как ресторанная закуска.

Ранее мы писали о том, как приготовить пасту с морепродуктами