25 января 2026 в 17:05

Кто любит селедку, но лень делать под шубой: классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый

Фото: D-NEWS.ru
Этот вариант знаменитого салата с селедкой приятно удивляет вкусом и подачей. Без слоев и тяжелого майонеза — салат получается легким, сочным и очень гармоничным. Отличная идея для праздничного стола или необычного семейного ужина.

Ингредиенты: филе соленой сельди — 300 г, отварной картофель — 300 г, отварная свекла — 200 г, маринованные огурцы — 300 г, репчатый лук — 100 г, консервированный зеленый горошек — 1 банка (200 г). Для заправки: подсолнечное нерафинированное масло — по вкусу, горчица — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, зеленый лук — для подачи.

Приготовление: картофель и свеклу отварите до готовности, остудите и нарежьте аккуратными кубиками. Сельдь нарежьте тонкой соломкой, огурцы — кубиками, лук — полукольцами. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте горошек без жидкости. Для заправки смешайте растительное масло, горчицу и черный перец, полейте салат и аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте мелко нарезанным зеленым луком — салат готов удивлять.

Ранее мы делились рецептом из банки персиков и простого теста на молоке. Пирог-перевертыш — просто классный.

