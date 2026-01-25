Кто любит селедку, но лень делать под шубой: классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый

Этот вариант знаменитого салата с селедкой приятно удивляет вкусом и подачей. Без слоев и тяжелого майонеза — салат получается легким, сочным и очень гармоничным. Отличная идея для праздничного стола или необычного семейного ужина.

Ингредиенты: филе соленой сельди — 300 г, отварной картофель — 300 г, отварная свекла — 200 г, маринованные огурцы — 300 г, репчатый лук — 100 г, консервированный зеленый горошек — 1 банка (200 г). Для заправки: подсолнечное нерафинированное масло — по вкусу, горчица — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, зеленый лук — для подачи.

Приготовление: картофель и свеклу отварите до готовности, остудите и нарежьте аккуратными кубиками. Сельдь нарежьте тонкой соломкой, огурцы — кубиками, лук — полукольцами. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте горошек без жидкости. Для заправки смешайте растительное масло, горчицу и черный перец, полейте салат и аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте мелко нарезанным зеленым луком — салат готов удивлять.

