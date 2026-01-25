Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Банка персиков и простое тесто на молоке: пирог-перевертыш — просто классный

Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашней выпечки без лишней возни. Открыли банку консервированных персиков, замесили простое тесто — и уже через полчаса на столе ароматный сочный десерт. Персики внизу карамелизуются, становятся нежными и яркими, а тесто пропитывается сиропом и буквально тает во рту. Готовлю его и к чаю, и к приходу гостей — всегда просят рецепт.

Ингредиенты: консервированные персики — 1 банка (400–450 г, без сиропа), сахар — 100 г + 180 г, сливочное масло — 30 г + 60 г, корица — 1/2 ч. л., яйца — 3 шт., молоко — 250 мл, мука — 350 г, разрыхлитель — 5 г, ванилин — 1 г.

Приготовление: персики откидываю на сито, даю стечь сиропу и нарезаю дольками. В сковороде растапливаю 30 г сливочного масла, всыпаю 100 г сахара и корицу, прогреваю до легкой карамели. Выкладываю персики, аккуратно перемешиваю и сразу перекладываю в форму для выпечки, разравнивая дно. Для теста яйца взбиваю с 180 г сахара до светлой пышной массы. Добавляю молоко и растопленное сливочное масло, перемешиваю. Всыпаю муку с разрыхлителем и ванилином, замешиваю гладкое, не слишком густое тесто. Заливаю им персики. Выпекаю при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки. Даю пирогу полностью остыть, затем аккуратно переворачиваю на блюдо.

Ранее мы делились рецептом слоек-перевертышей с яблоками. Простой десерт, который всегда удается.

Проверено редакцией
