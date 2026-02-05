Зимняя Олимпиада — 2026
Пирог «Ленивые персики»: ничего сложного — за вас все сделает миксер и духовка

Фото: D-NEWS.ru
Пирог «Ленивые персики» — спасение для тех, кто хочет побаловать себя и близких домашней выпечкой без лишних усилий. В его приготовлении ничего сложного — за вас все сделает миксер и духовка.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированных персиков; для теста: 1 стакан молока или кефира, 1 стакан муки, 1 яйцо, 100 г сахара, 50 г растопленного сливочного или растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар, щепотка соли. Персики нарежьте на дольки. Разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске смешайте яйцо с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте молоко (кефир) и масло, перемешайте. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем и ванилином. Постепенно соедините сухие и жидкие ингредиенты до получения однородного, довольно жидкого теста без комочков. Тесто вылейте в смазанную маслом и присыпанную мукой форму для выпечки. Сверху аккуратно разложите дольки персиков. Выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дайте пирогу полностью остыть в форме, прежде чем вынимать.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые булочки с творогом: целая гора домашних слоек из 4 ингредиентов.

Проверено редакцией
