Вместо скучных куличей — шедевр: плетенка с миндалем и кардамоном. Такая красивая, что жалко резать

Беру муку, яйца и сливочное масло — и готовлю ароматную, нежную плетенку прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного пасхального стола.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая плетенка с тонким ореховым ароматом и нежным, чуть влажным мякишем, который буквально тает во рту. Яркие марципановые цветы на сиропной глазури делают этот хлеб настоящим шедевром, который затмит любые традиционные куличи.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 200 граммов сливочного масла, 500 миллилитров молока, 110 граммов сахара, 2 пакета ванильного сахара, 14 граммов сухих дрожжей, 1 килограмм муки, 100 граммов молотого миндаля, щепотка кардамона, щепотка соли. Для смазывания: 1 желток и 1 столовая ложка молока.

Для украшения: 60 граммов марципана, пищевые красители, 3 столовые ложки сахарного сиропа.

Приготовьте опару из части теплого молока, муки, сахара и дрожжей. Желтки разотрите с сахаром, белки взбейте. Соедините желтки, молоко, масло, специи и опару, добавьте муку и белки, замесите тесто. Дайте подойти, вмешайте миндаль, разделите на 6 частей, сплетите две косы, уложите в формы, дайте подняться, смажьте и выпекайте 35–45 минут при 180°C. Остывшее украсьте сиропом и марципановыми цветами.

