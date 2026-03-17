Как покрасить яйца в ярко-красный цвет без химии: старинный способ с корнем марены

Многие привыкли красить пасхальные яйца луковой шелухой, но чаще всего получается темно-коричневый оттенок. Есть старинный натуральный способ добиться настоящего ярко-красного цвета без магазинных красителей. Для этого используют корень марены — природный краситель, который издавна применяли даже для окрашивания тканей.

Ингредиенты:

корень марены красильной — 3 ст. л.

вода — 1,5 л

уксус — 0,5 ст. л.

яйца — 6–10 шт.

Приготовление

Сначала готовят натуральный отвар. Измельченный корень марены заливают водой и варят около 30 минут, затем дают жидкости настояться еще 1–2 часа. После этого в отвар добавляют уксус — он помогает краске лучше закрепиться на скорлупе.

Яйца аккуратно кладут прямо в готовый раствор и варят около 10–15 минут. Лучше использовать белые яйца — цвет получится особенно ярким. Чтобы оттенок стал насыщенным, яйца оставляют остывать прямо в отваре.

Перед окрашиванием скорлупу желательно протереть уксусом или спиртом — так краска ляжет ровнее и без пятен. Когда яйца высохнут, их можно слегка натереть каплей растительного масла. Скорлупа станет блестящей, а цвет — глубоким и по-настоящему праздничным.

