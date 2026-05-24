24 мая 2026 в 10:05

Вместо обычной глазуньи — яйца «Орсини»: французский завтрак с воздушной шапкой. Они такие шикарные, что можно и на праздник подать

Фото: D-NEWS.ru
Во Франции яйца «Орсини» называют одной из самых эффектных домашних яичниц. С виду кажется, будто это блюдо из кафе: снизу — нежный желток, а сверху огромная золотистая воздушная шапка из белков. Но на самом деле готовится все просто — нужны только яйца, духовка и несколько минут.

Главный секрет здесь в белках. Их взбивают почти как для безе, поэтому после запекания они становятся легкими, пышными и слегка хрустящими сверху. А внутри остается теплый жидкий желток, который растекается по тосту или свежему хлебу. Получается намного интереснее обычной глазуньи или омлета — и по вкусу, и по подаче.

Такой завтрак особенно хорош утром выходного дня, когда хочется чего-то красивого и уютного без сложной готовки. А если добавить немного сыра, зелени или паприки, яйца «Орсини» становятся еще вкуснее.

Ингредиенты

Яйца — 4 шт., твердый сыр — 40–50 г, сливочное масло — 10 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка или зелень — для подачи.

Приготовление

Аккуратно отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером со щепоткой соли до плотной пышной массы — она должна держать форму, как для безе.

Противень или форму слегка смажьте сливочным маслом. Выложите белковую массу небольшими «облаками» и сделайте в центре каждого углубление. Посыпьте сверху немного тертого сыра.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 5–6 минут. Белки должны слегка подрумяниться. Затем аккуратно выложите в углубления желтки и верните в духовку еще на 2–3 минуты.

Интересный факт

Яйца «Орсини» получили название в честь французского художника и гурмана XIX века. Во Франции это блюдо иногда называют «яйца-облака», потому что взбитые белки после запекания становятся настолько воздушными, что действительно напоминают мягкое золотистое облако с ярким желтком в центре.

Ольга Шмырева
