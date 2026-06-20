Названо число пострадавших от столкновения поездов в Англии Один человек погиб и 89 пострадали от столкновения поездов в Англии

Один человек погиб и 89 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Англии, сообщило CBS News со ссылкой на британскую транспортную полицию. Более 30 из них потребовалась госпитализация. В полиции указали, что погибшим оказался машинист одного из поездов.

33 человека были госпитализированы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 56 человек получили медицинскую помощь в связи с полученными травмами, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что два пассажирских поезда столкнулись недалеко от города Бедфорд в центральной части Англии. Оба состава направлялись в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один поезд следовал из Ноттингема, второй — из города Корби.

До этого пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила, что мужчина выпал из движущегося поезда в Башкирии и погиб. Следственные органы установили, что причиной стало несоблюдение пассажиром правил безопасности.