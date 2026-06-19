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19 июня 2026 в 22:09

В Англии столкнулись два пассажирских поезда

Telegraph: в Англии столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Два пассажирских поезда столкнулись недалеко от города Бедфорд в центральной части Англии, передает газета The Daily Telegraph. По данным издания, в результате происшествия пострадали люди.

Их точное число пока не приводится. Факт столкновения подтвердили в Британской транспортной полиции. По предварительной информации, авария произошла около 17:15 по местному времени (19:15 мск). Оба состава направлялись в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один поезд следовал из Ноттингема, второй — из города Корби.

Ранее мужчина выпал из движущегося поезда в Башкирии и погиб, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Следственные органы установили, что причиной стало несоблюдение пассажиром правил безопасности.

До этого в Махачкале произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся. Сообщалось, что из салона выпал ребенок. Инцидент случился после того, как одна машина наехала на другую проезжавшую иномарку.

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