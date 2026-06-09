В Махачкале ребенок выпал из перевернувшейся машины В Махачкале ребенок выпал из машины при аварии и избежал травм

В Махачкале произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся, а из салона выпал ребенок, передает Telegram-канал «112». Инцидент случился после того, как одна машина наехала на другую проезжавшую иномарку.

По информации канала, в результате аварии автомобиль перевернулся, и маленький пассажир выпал наружу. По словам очевидцев, ребенок быстро сориентировался и уцепился за дверцу, чтобы не отлететь дальше. Подоспевшие прохожие оперативно оказали ему помощь. Свидетели утверждают, что в аварии никто не получил травм.

Ранее на севере Москвы произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Hyundai. После столкновения BMW перевернулась. В результате аварии пострадали три человека. По предварительным данным, серьезных повреждений у пострадавших нет. Всех участников ДТП доставили в больницу для осмотра.

До этого сообщалось, что на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области произошла авария с участием четырех грузовых автомобилей. В результате столкновения два водителя погибли. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.