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23 июля 2026 в 09:25

Появились подробности дела об «отрезанном» пальце ребенка в колготках

СК: воспитатели не дорезали палец ребенку в детсаду Махачкалы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следствие не нашло подтверждения того, что сотрудники детского сада в Махачкале дорезали палец трехлетней воспитаннице после полученной травмы, сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК России по Дагестану Александр Супрун. Следователи установили, что воспитанница получила тяжелую травму стопы из-за ненадлежащего контроля со стороны взрослых.

Что касается информации о том, что после получения ребенком травмы сотрудники детского сада якобы самостоятельно пытались отсечь поврежденную часть пальца, то эта версия была тщательно проверена следствием и своего подтверждения не нашла. Окончательные выводы будут сделаны после получения заключений всех назначенных судебных экспертиз и завершения необходимых следственных действий, — рассказал собеседник.

В мае в детском саду № 22 в Махачкале трехлетняя девочка получила тяжелую травму и была госпитализирована. Одной из рассматривавшихся версий было то, что девочка прищемила мизинец дверью, и он оказался почти полностью оторван. Также не исключалось, что воспитатели дорезали его. Затем оторванный палец положили ребенку в колготки, откуда он выпал дома.

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